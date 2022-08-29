Сменился гендиректор российской "дочки" Western Union

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент российской "дочки" Western Union Ольга Герасимова сменила на посту генерального директора Татьяну Климову, следует из данных ЕГРЮЛ.

Климова руководила компанией с марта 2020 года.

Герасимова окончила Московский государственный педагогический институт и получила степень магистра лингвистики в 2004 году. В 2005 году она начала работу в НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" в качестве директора департамента по комплаенс-контролю в странах СНГ и Восточной Европы. По 2018 год занималась разработкой политики и процедур ПОД/ФТ. С июля 2020 года занимала должность вице-президента компании.

Western Union 10 марта заявила, что приостановит работу в России и Белоруссии. Компания работала в России как НКО "Вестерн Юнион ДП Восток". С 24 марта она была исключена из реестра операторов платежных систем.

Чистая прибыль "Вестерн Юнион" по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 817,5 млн рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (204,2 млн рублей).

Western Union предоставляет платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств. Компания основана в США в 1851 году, имеет порядка 600 тысяч отделений в 200 странах мира.