Золото подскочило до максимума с сентября 2020 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото в четверг поднялись до максимального уровня с сентября 2020 года из-за начала спецоперации РФ в Донбассе и повышенного спроса на защитные активы, пишет Trading Economics.

Апрельские фьючерсы на золото подорожали на 3,3% в ходе торгов на бирже Comex, до $1973,7 за унцию. С начала года драгметалл вырос в цене на 7,7%.

Утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. На Украине введено военное положение.

Фьючерсы на серебро выросли в цене на 3,7% - до $25,49 за унцию.