ЦБ РФ расширил ломбардный список за счет включения ряда облигаций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о расширении ломбардного списка за счет включения в него ряда выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций, говорится в сообщении регулятора.

Это решение принято с учетом изменения ситуации на финансовом рынке с целью поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по привлечению ликвидности в рамках операций рефинансирования, отмечает ЦБ.

Одновременно Банк России принял решение снизить требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в ломбардный список.

Так, с 25 февраля 2022 года для облигаций юрлиц-резидентов РФ, облигаций субъектов РФ и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга будет установлен на уровне "А-(RU)"/"ruA-" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА/"Эксперт РА".

Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юрлицами-нерезидентами, минимальный уровень кредитного рейтинга будет установлен на уровне "ВВ-"/"Ва3" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings/Moody's Investors Service.