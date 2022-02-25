Китай влил в финсистему максимальный объем ликвидности с января 2020 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (ЦБ страны) на этой неделе влил в финансовую систему самый значительный недельный объем денежных средств более чем за два года, чтобы поддержать стабильную ситуацию с ликвидностью к концу месяца.

Регулятор в пятницу влил 300 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО.

Процентная ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

За неделю НБК влил в финансовую систему 760 млрд юаней, что является максимальным показателем с января 2020 года, пишет Trading Economics.