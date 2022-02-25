ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банк России увеличил лимит пятничного аукциона репо "тонкой настройки" с 2 трлн до 3 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

ЦБ накануне сообщил, что 25 февраля проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 2 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 28 февраля 2022 года.

Банки в четверг на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли чуть больше 874 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых.

Банк России решил увеличить лимит аукциона репо "тонкой настройки" на 1 трлн рублей, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным. Это решение принято для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - отмечает ЦБ.