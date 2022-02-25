Банки на аукционе репо "тонкой настройки" привлекли 1,9 трлн руб. при лимите 3 трлн

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 929,2 млрд рублей при лимите 3 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,5454% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 9,5000-10,1000%.

Накануне, в четверг, на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", банки привлекли чуть более 874 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых.

ЦБ в четверг сообщил о проведении 25 февраля аукциона репо "тонкой настройки" с лимитом 2 трлн рублей, утром в пятницу лимит был увеличен до 3 трлн рублей.