МосБиржа с 10:16 запустила дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 10:16 проводит дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%, сообщает торговая площадка.

Дискретные аукционы проводятся для всех акций и депозитарных расписок в случае роста или снижения индекса IMOEX более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

Дискретные аукционы длятся до 30 минут в виде серии аукционов длительностью до 10 минут каждый.