Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

МосБиржа с 10:16 запустила дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 10:16 проводит дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам в связи с ростом индекса Мосбиржи более чем на 15%, сообщает торговая площадка.

Дискретные аукционы проводятся для всех акций и депозитарных расписок в случае роста или снижения индекса IMOEX более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

Дискретные аукционы длятся до 30 минут в виде серии аукционов длительностью до 10 минут каждый.

МосБиржа

Новости по теме

Новости

Цены многих акций РФ утром уперлись в установленные Мосбиржей верхние границы

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $101,3 за баррель

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций
Военная операция на Украине

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Доллар вырос до 85,8 рублей, евро стоит 96 рублей

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса
Военная операция на Украине

Североатлантический удар по российскому финрынку - боезапас использован не полностью. Обобщение

Военная операция на Украине

Клиенты санкционного Совкомбанка не смогут обменивать валюту

Военная операция на Украине

ЦБ РФ пообещал попавшим под санкции банкам необходимую поддержку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });