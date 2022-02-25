МосБиржа приостановила торги в основном режиме иностранным ценными бумагами с суффиксом -RM

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 13:10 по московскому времени приостановила торги иностранным ценными бумагами с суффиксом -RM (акции американских эмитентов и торгуемые на биржах США депозитарные расписки китайских компаний Alibaba и Baidu) в основном режиме (биржевой стакан), сообщила торговая площадка.

Ограничения приняты в связи с тем, что в условиях высокой волатильности до открытия торгов на иностранных площадках цены этих акций могут существенно отличаться от цен на российском рынке.

Решение принято для защиты инвесторов. Ограничения будут сняты как только ситуация стабилизируется. О снятии ограничений кодов расчетов будет сообщено дополнительно.

Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки репо.