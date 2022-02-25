Кремль верит в решаемость проблемы запрета импорта полупроводников

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объявленные в отношении России рестрикции, касающиеся импорта полупроводников, создадут проблемы, однако есть пути их решения.

"Эта зависимость последние годы планомерно сокращалась. Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, насколько сейчас зависят от иностранных полупроводников и чипов атомная, военная и космическая промышленности.

"Там, где она достигнута не полностью, имеется потенциал для ускоренного достижения. Поэтому, безусловно, будут проблемы, но они не носят нерешаемый характер", - добавил Песков.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз с помощью санкций намерен ударить по доступу России к технологиям, в том числе связанным с полупроводниками и чипами.