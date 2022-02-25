Минэкономразвития сообщило об устойчивости экономики РФ к санкциям

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экономика России адаптировалась к санкциям и сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, подготовлена к новым ограничениям, рассматриваются дополнительные меры поддержки, а также планы по наращиванию торгово-экономического сотрудничества в первую очередь со странами Азии, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ

"Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются, в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы", - подчеркивают в министерстве.

"В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику. Экономическое развитие страны, ответы на вызовы, в том числе ограничительные меры - это часть системной работы правительства", - отмечают в Минэкономразвития.

"Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись начиная с 2014 года, сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям. При этом они исходят от тех стран, которые уже вводили против нас ограничительные меры. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз - продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития также отмечают, что "дополнительную гибкость нашей экономике придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом".

"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций", - подчеркивают в ведомстве.