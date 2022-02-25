Президент подписал закон о допуске российских холдингов в "русские офшоры"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским холдингам становиться резидентами специальных административных районов (САР) и получать статус международной холдинговой компании (МХК) при условии отсутствия возражений со стороны властей регионов их прежней дислокации.

Изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские компании смогут стать резидентами САР при соблюдении ряда условий, ранее у них такой возможности вообще не было. Компания должна быть создана до 2018 года, а состав контролирующих ее лиц должен быть неизменным с января 2017 года. Кроме того, для приобретения статуса МХК им придется заручиться согласием властей региона, в котором они зарегистрированы до "переезда". Региональные администрации смогут этому воспрепятствовать, если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет выше 1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет.

В НК РФ закреплены условия предоставления налоговых льгот для таких резидентов САР, действующих в форме публичных акционерных обществ: доля доходов от пассивной деятельности выше 90%, хотя бы одно контролирующее лицо является российским налоговым резидентом, доля расходов в России более 70% от общих затрат, управление и принятие управленческих решений осуществляются в России. Кроме того, предъявляются требования к минимальной штатной численности сотрудников такой компании (их должно быть не менее 15 человек, живущих в регионе размещения САР) и площади офиса, который должен находиться на территории района (не менее 50 кв. м). При этом у компании не должно быть обособленных подразделений за пределами САР.

Российский резидент САР должен осуществить инвестиции не менее чем в 300 млн рублей в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры на территории района в течение трех лет с момента подачи заявки на налоговую льготу.

САР действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.