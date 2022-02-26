Fitch понизило долгосрочные рейтинги Украины до "CCC" с "B"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте до "CCC" с "B".

Краткосрочные РДЭ понижены до "C" с "B", потолок странового рейтинга - до " B-" с "B", говорится в пресс-релизе агентства.

"Военное вторжение России создало повышенные риски для внешней позиции Украины и ее государственных финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности", - сказано в сообщении.

Эксперты агентства отмечают "высокую неопределенность относительно масштаба конечных целей России, продолжительности, охвата и интенсивности конфликта, а также его последствий".

По их словам, военная операция России несет в себе серьезные негативные риски для ключевых показателей кредитоспособности Украины, и шок для внутреннего доверия, вероятно, будет иметь тяжелые последствия для экономической активности и национальной валюты, что усилит инфляционное давление и макроэкономическую волатильность.

"Дополнительное давление на государственные финансы создаст повышение военных расходов, и способность Украины рефинансировать внутренний долг будет серьезно ограничена", - говорится в пресс-релизе.

До этого международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочный рейтинг Украины "B3".

Ранее власти Украины запросили экстренное финансирование у Международного валютного фонда.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши - соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.

Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начала обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы stand by 23 февраля.