Автоконцерны Stellantis и Volkswagen опровергли слухи о приостановке производства в Калуге

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Все предприятия Калужской области, в том числе заводы автоконцернов Stellantis и Volkswagen и завод Samsung, работают штатно, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет. Все предприятия опросили. Всё нормально. В том числе это подтвердили "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi - ИФ), Volkswagen и Samsung", - цитирует пресс-служба губернатора региона Владислава Шапшу.

Оценивать проблемы и решать, какую поддержку оказывать, региональным предприятиям власти, по словам Шапши, будут после того, как закончится ситуация с волатильностью курса валют.

Как сообщалось ранее, со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ) и главу концерна Карлоса Тавареса, автоконцерн Stellantis, образованный год назад в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, допускал перенос производства из России в случае негативных последствий из-за санкций.

При этом пресс-служба автоконцерна информацию о переносе не подтвердила.