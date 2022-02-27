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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

"Магнит" перешел на доставку товаров из Европы наемным транспортом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", крупнейший в РФ по числу магазинов и второй по выручке, отменяет рейсы своих грузовых автомобилей в Европе и будет осуществлять доставку товаров наемным транспортом, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник на рынке и подтвердили в компании.

"Чтобы гарантировать бесперебойность поставок, мы перевели автомобильную доставку импортных товаров полностью на наемный транспорт, переориентировав собственные грузовики на поставки внутри России. Все цепочки поставок сегодня работают без сбоев, магазины, склады полностью обеспечены товарами", - сказал представитель "Магнита".

По словам источника, водителям, находящимся в рейсе в европейских странах, дано распоряжение вернуться в Россию.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец декабря под управлением компании было 26,077 тыс. магазинов. Выручка ритейлера по итогам прошлого года выросла на 19,5%, до 1 трлн 856,1 млрд рублей.

"Магнит" также является одним из крупнейших логистических операторов в РФ. Собственный автопарк компании насчитывает 5,435 тыс. грузовиков

Магнит Европа

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