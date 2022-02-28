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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Нацбанк Белоруссии повысил ставку рефинансирования с 9,25% до 12%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии сообщил, что решил повысить ставку рефинансирования с 1 марта с 9,25% до 12%. Ставка по кредиту овернайт повышена до 13% годовых, ставка по депозиту овернайт - до 11% годовых.

Военная операция на Украине

НББ объяснил, что это решение "направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении Российской Федерации - основного экономического партнера республики Беларусь".

В дальнейшем регулятор пообещал принимать необходимые меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности по мере развития внешнеполитической ситуации, тендений на валютном и депозитном рынках и с учетом оценки инфляционных рисков.

Банк России утром в понедельник повысил ключевую ставку до 20%.

Ранее НББ прогнозировал среднегодовое значение ставки рефинансирования в 2022 году прогнозируется в пределах 9-10%.

НББ в прошлом году на фоне ускорения инфляции дважды принимал решения о повышении ставки рефинансирования. С 21 июля 2021 года она удерживалась на уровне 9,25%.

Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Белоруссия НББ Банк России Украина

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