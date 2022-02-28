Меткомпании РФ продолжают экспорт продукции на фоне роста тревоги из-за сбыта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские сталепроизводители пока продолжают отгружать продукцию на экспортные рынки, однако говорят о проблемах с импортом оборудования на фоне введенных санкционных ограничений и угрозы отключения от SWIFT.

По словам одного из собеседников агентства, многие западные страны "боятся и покупать, и продавать - но зависит от страны". В то время, когда некоторые европейские страны-потребители российской стальной продукции полностью отказались от закупок металла, другие - активно увеличили их и пополняют запасы, вдвое нарастив покупки стали из РФ.

"На данный момент мы пока не видим каких-то ограничений (по отгрузке продукции через Черное море - ИФ), но здесь ремарка, что на Черном море у нас в этом месяце был маленький объем, - сказал в понедельник в ходе телефонной конференции для аналитиков CEO ММК Павел Шиляев. - До конца второго квартала мы пока не видим ограничений. Что касается остальных направлений - мы везде двигаемся планово, и тоже пока ограничений никаких не имеем".

ММК в основном ориентирован на внутренний рынок, в прошлом квартале на экспорт компания отгрузила 29% от общего объема продаж, отгрузка на рынок РФ и стран СНГ, как правило, составляет около 70%.

О том, что экспорт пока идет через Новороссийск и Усть-Лугу, рассказал один из отраслевых источников.

"Украинский ж/д транзит закрыт, там зависли вагоны железнодорожных операторов, - добавил он. - Автотранспортом через Белоруссию и Польшу все едет с большим трудом". По словам собеседника агентства, наблюдаются проблемы с трафиком, скапливаются машины на погранпунктах.

"Суда на выходных уходили, контракты заключались", - подтвердил еще один источник на рынке. - Сейчас больше проблем с импортом, а не с экспортом. Многие стали просить предоплату в 100%, кто-то из судовладельцев отказывается везти в Россию".

Российский экспорт не ограничивается "санкционными" рынками, часть продукции отгружается в страны Африки и Юго-Восточной Азии, напоминает один из собеседников агентства.

"Но в целом по будущему оптимизма мало - конкуренция скоро будет очень серьезная на рынке Россия+СНГ, пока никто не понимает, что будет дальше", - резюмировал он.

На прошлой неделе Evraz заявил, что может сократить годовой объем капзатрат вдвое, до $500 млн, в сценарии ухудшения ситуации вокруг Украины и экономических санкций, которые будут чреваты существенным сбоями в работе компании.

"Этот сценарий предполагает существенное снижение EBITDA, сокращение российского экспорта за пределами СНГ до нуля в сочетании со значительным дальнейшим снижением EBITDA в результате других возможных факторов, включая дальнейшие международные санкции", - говорится в годовом отчете компании.

Evraz в этом случае потребуется дополнительное финансирование в 2023 году, а затем более значительные средства в 2024 году. Согласно годовому отчету компании, в 2021 году выручка стального сегмента от продаж в Европу составила $596 млн.

По итогам 2021 года около 47% выручки "Северстали" пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок), у "Мечела" в III квартале на экспортные продажи пришлось 36% от общего объема выручки. Продажи НЛМК на экспортных рынках в прошлом году составили 5,2 млн тонн, на домашних - 11,4 млн тонн. "Металлоинвест" в 2021 году отгрузил в Европу более 30% от общего объема железорудной продукции.