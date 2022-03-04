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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

S&P понизило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-"

S&P понизило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте до "CCC-"
Фото: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "CCC-" с "BB+", говорится в пресс-релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте понижен до "CCC-" с "BBB-", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "A3".

Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечают в S&P.

Оценка риска перевода и конвертации также понижена до "CCC-" с "BBB-".

"Понижение рейтингов России следует за введением мер, которые, как мы полагаем, могут существенно увеличить риск дефолта", - говорится в пресс-релизе.

"Военный конфликт на Украине спровоцировал введение нового раунда санкций странами G7, в том числе, в отношении валютных резервов Банка России, - отмечают эксперты агентства. - Это делает существенную часть резервов недоступной, что отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России - ее чистую валютную позицию".

"Чтобы сдержать повышение валютных курсов и волатильность финансовых рынков, а также защитить оставшиеся валютные буферы, власти России, среди других шагов, ввели меры контроля за движением капитала, которые, как мы понимаем, могут ограничить своевременное получение держателями российских госбумаг - нерезидентами процентов по долгу, а также выплаты основной суммы долга", - отмечают в S&P.

"Помещение рейтингов на пересмотр с негативным прогнозом означает, что мы можем вновь ухудшить их в течение следующих нескольких недель. Мы рассчитываем завершить пересмотр, как только появится больше ясности относительно технической возможности и/или желания правительства России платить по долгу своевременно и в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Ранее два другие главные международные рейтинговые агентства - Moody's и Fitch - также значительно понизили долгосрочные кредитные рейтинги России.

S&P Россия

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