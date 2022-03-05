Минцифры не поддержало отмену наказания за использование "пиратского" ПО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минцифры не вносило и не поддерживает предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО. "Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа президента РФ от 2 марта 2022 года 83", - добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в правительстве обсуждают возможность снятия ответственности за использование нелицензионного ПО.