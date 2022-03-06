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ЦБ РФ временно смягчил требования для сохранения ценных бумаг в котировальных списках

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России определил льготный период, для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, говорится в сообщении регулятора.

Компании смогут не иметь в составе совета директоров (наблюдательного совета), а также его комитетов независимых директоров - до собрания акционеров по итогам 2022 года плюс месяц.

По общему правилу годовые собрания акционеров проводятся с 1 марта по конец июня.

Условие о наличии независимых директоров в советах директоров компаний предусмотрены требованиями Мосбиржи и являются обязательным условием включения акций в первый и второй уровень. Так, в компаниях из первого котировального списка их должно быть не менее 20% от состава совета директоров и не менее трех, из второго котировального списка - не менее двух.

Кроме того, эмитенты смогут не соблюдать до 1 июля 2023 года условия в части количества акций эмитента в свободном обращении. До 1 октября 2022 года компании смогут не соблюдать условия в части уровня кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций эмитента) или поручителя (гаранта), если рейтинг удовлетворял требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Как говорится в сообщении регулятора, "реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга".

Банк России

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