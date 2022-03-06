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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Путин и Беннет провели телефонный разговор после встречи накануне

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В развитие прошедших накануне в Москве переговоров состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин и Нафтали Беннет условились оставаться на связи", - заявили в Кремле.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 5 марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву Беннета. "Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса", - говорилось в сообщении.

Из Москвы Беннет направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По данным издания "Едиот ахронот", в ходе поездки Беннет провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Беннет отправился в поездку, о которой предварительно не сообщали СМИ, в субботу утром. Его сопровождали советник по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по вопросам внешней политики Шимрит Меир, пресс-секретарь Матан Сиди, а также министр по делам строительства Зеэв Элькин, который выступил в качестве переводчика на переговорах в Москве.

Сам визит израильского премьера в Россию начали планировать после среды минувшей недели, когда Беннет и Путин провели разговор по телефону. Как пишет Times of Israel со ссылкой на информированный дипломатический источник, поездка координировалась с США, Германией, Францией.

В воскресенье утром Беннет вернулся в Израиль.

Владимир Путин Нафтали Беннет

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