НЛМК готовит меры для "сохранения уровня благосостояния" сотрудников

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" столкнулся с изменением условий своей деятельности после начала спецоперации РФ на Украине, и готовит меры для поддержки сотрудников.

"Самое важное для нас сегодня - выполнять обязательства перед нашими клиентами, сохранить рабочие места, обеспечить материальную поддержку нашим сотрудникам, увеличить финансирование социальных программ в регионах присутствия, помочь нуждающимся. Мы готовим пакет мер поддержки всех сотрудников, направленных на сохранение уровня благосостояния работников", - говорится в обращении основного акционера НЛМК Владимира Лисина к сотрудникам комбината, опубликованном на корпоративном портале (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

Бенефициар НЛМК также отметил, что "в связи с происходящими событиями компания столкнулась с серьезным изменением условий своей деятельности".

"Ситуация продолжает меняться очень быстро. Всем вместе нам приходится адаптировать бизнес к новым условиям", - говорится в письме Лисина.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.