Дания продолжит отбирать российский газ по контракту до 2030 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Датская энергетическая компания Orsted, закупающая у ООО "Газпром экспорт" по долгосрочному контракту 2 млрд куб. м газа в год, не может его расторгнуть, говорится в заявлении датской компании.

Контракт на поставку газа по "Северному потоку" был заключен в 2006 году на период до 2030 года. Orsted заявила, что не намерена его продлевать и намерена отбирать по нему минимальный объем газа по условию "бери или плати".

Получаемый в Германии российский газ Orsted поставляет клиентам в Дании и Швеции, а остаток продает на рынке Северо-Западной Европы. "В настоящее время импорт газа покрывает значительную часть потребления газа в Дании и Европе, и поэтому дефицит газа в Европе будет иметь серьезные социальные последствия", - говорится в релизе.

Orsted сообщила также, что прекратила все покупки биомассы и угля из России для своих электростанций; не будет заключать новые контракты с российскими компаниями, а также удостоверилась, что ни один из прямых поставщиков Orsted для строительства объектов генерации из возобновляемых источников не является российским.

В 2021 году Дания купила у "Газпрома" 1,965 млрд куб. м газа, в 2020 - 1,845 млрд куб. м.