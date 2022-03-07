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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

ЕК подготовила предложения по избавлению от энергозависимости от России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК выдвинет во вторник предложения о том, каким образом покончить с зависимостью ЕС от российских энергетических источников.

"Мы должны избавиться от зависимости от российского газа, нефти и угля. (...) Комиссия выступит с предложениями завтра", - сообщила глава ЕК в понедельник в Брюсселе в ходе совместного с итальянским премьер-министром Марио Драги заявления для СМИ.

Она назвала три основных направления достижения такой цели.

Первое - это диверсификация поставок энергии за счет других надежных поставщиков. "В основном это СПГ и трубопроводный газ. Оба имеют то преимущество, что инфраструктура со временем становится совместимой с водородом", - пояснила фон дер Ляйен.

Второе - масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветер и водород. "Мы стремимся к целенаправленному ускорению европейского зеленого курса. Это важно и полезно не только для наших стратегических инвестиций в нашу (энергетическую) независимость, но и для нашей промышленности, и для нашей планеты", - отметила председатель ЕК.

Всё это, по ее словам, должно быть дополнено третьей составляющей, а именно: повышением энергоэффективности. Речь идет о действиях от эффективного ремонта зданий до использования искусственного интеллекта, например, для рационального управления энергосетями.

Комментируя затем это заявление на брифинге в Брюсселе, официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил: "Что касается результата всего этого, будет явно возросшая способность Европейского союза снабжаться энергоносителями, обходясь без России, и одновременно развивать энергетику, производящую энергию в Европейском союзе".

ЕК Россия Урсула фон дер Ляйен

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