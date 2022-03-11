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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

Утверждено дополнительное основание для госконтракта с единственными поставщиками

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, которое временно, до 31 декабря 2022 года, устанавливает для госзаказчиков дополнительное основание для заключения контракта с единственным поставщиком. Документ опубликован на портале правовой информации.

Таким дополнительным основанием для заключения госконтракта с едпоставщиками названы соответствующие акты правительства, региональных и местных администраций. При этом в постановлении оговаривается, в каких случаях такие акты могут быть приняты.

В их числе, решение об определении едпоставщика товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, или об определении конкретной закупки, которая может быть осуществлена заказчиками у едпоставщика, принятое по результатам заседания правительства и правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Также соответствующие акты о закупке у едпоставщика могут быть подготовлен в случае проведения закупки за счет средств резервного фонда правительства и региональных резервных фондов.

Постановления предусматривает, что контракты с едпоставщиком, заключенные на основании указанных актов, должны включать в себя обоснование цены контракта.

Это не первое предложение об использовании механизма закупок у едпоставщика после введения США, ЕС и рядом других стран антироссийских санкций. Уже приняты поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые предусматривают, что до 31 декабря текущего года медорганизации могут закупать (закупка должна проводиться в электронной форме) у единственного поставщика лекарственные препараты, расходные материалы и медизделия, произведенные единственным производителем на территории России или других стран, не вводивших антироссийские санкции.

Также до 31 декабря 2022 года Фонду социального страхования дано право закупать у единственного поставщика технические средства реабилитации и соответствующие услуги - при условии, что эти средства реабилитации произведены на территории России или стран, не вводивших антироссийские санкции.

Кроме того, госзаказчики получили право закупать у едпоставщика лекарственные препараты или медизделия, которые не имеют российских аналогов. Но при условии, что их производство осуществляется единственным производителем, происходящим из страны, не вводившей антироссийских санкций.

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