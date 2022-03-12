Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Инвесторы попросили не повышать порог владения акциями для запроса документов у АО и оспаривания сделок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Повышение в пять раз минимального пакета акций, дающего право владельцу запрашивать документы у акционерного общества (АО) и оспаривать его сделки, является вредным для всех участников корпоративных отношений и не поможет в достижении цели обеспечения финансовой стабильности РФ, считает Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ).

Такие изменения парламент утвердил в минувшую пятницу в рамках второго пакета антикризисных мер. Согласно принятому закону, временно - до конца 2022 года - увеличен с 1% до 5% минимальный пакет акций, который дает право акционеру запрашивать документы у компании, оспаривать ее сделки, действия или членов ее совета директоров. В пояснительной записке к документу необходимость таких изменений объяснялась стремлением не допустить дестабилизации работы российских АО "путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров".

Письма с критикой этих изменений АПИ направила первому заместителю председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову. В них АПИ заявляет, что поддерживает стремление правительства и законодателя помочь российским компаниям и экономике в целом минимизировать риски, но считает, что упомянутое решение не поможет в достижении цели по обеспечению финансовой стабильности РФ.

"Инвесторы, находящиеся (как и компании) под беспрецедентным давлением, не заинтересованы в дестабилизации актива, в котором имеют интерес в форме акций. Любой конфликт внутри компании может снизить капитализацию и вызвать дополнительную панику среди миноритарных акционеров, которые могут продать свои акции. Инвесторов, стремящихся выйти из капитала, не интересуют запросы информации или иная деятельность в отношении компании. Если же инвесторы хотят сохранить свои инвестиции, у них нет стимулов к совершению каких-либо недобросовестных действий в отношении компаний", - указано в письмах, с которым ознакомился "Интерфакс".

По мнению Ассоциации, с учетом возможных мер господдержки особенно важно обеспечить максимальную подотчетность и ответственность менеджмента компаний. "Необходимо снижать барьеры для инвестиций и реализации прав по ним и повышать их информационную прозрачность. Закрытость от инвесторов будет свидетельствовать о том, что компании стремятся скрыть правдивую информацию, в том числе от государства как, вероятно, основного инвестора в период турбулентности", - говорится в письме.

Ассоциация профессиональных инвесторов

Новости

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих компаний РФ

Производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих компаний РФ

Минцифры заверили в стабильности интернета в РФ после отключения двух операторов от LINX

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Посольству США в РФ передана нота в связи с новыми правилами Meta

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

"Роскосмос" потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции со своих предприятий

"Роскосмос" потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции со своих предприятий

ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам

Работа Mir Pay замедлилась из-за роста загрузки новых карт

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });