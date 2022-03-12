Инвесторы попросили не повышать порог владения акциями для запроса документов у АО и оспаривания сделок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Повышение в пять раз минимального пакета акций, дающего право владельцу запрашивать документы у акционерного общества (АО) и оспаривать его сделки, является вредным для всех участников корпоративных отношений и не поможет в достижении цели обеспечения финансовой стабильности РФ, считает Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ).

Такие изменения парламент утвердил в минувшую пятницу в рамках второго пакета антикризисных мер. Согласно принятому закону, временно - до конца 2022 года - увеличен с 1% до 5% минимальный пакет акций, который дает право акционеру запрашивать документы у компании, оспаривать ее сделки, действия или членов ее совета директоров. В пояснительной записке к документу необходимость таких изменений объяснялась стремлением не допустить дестабилизации работы российских АО "путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров".

Письма с критикой этих изменений АПИ направила первому заместителю председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову. В них АПИ заявляет, что поддерживает стремление правительства и законодателя помочь российским компаниям и экономике в целом минимизировать риски, но считает, что упомянутое решение не поможет в достижении цели по обеспечению финансовой стабильности РФ.

"Инвесторы, находящиеся (как и компании) под беспрецедентным давлением, не заинтересованы в дестабилизации актива, в котором имеют интерес в форме акций. Любой конфликт внутри компании может снизить капитализацию и вызвать дополнительную панику среди миноритарных акционеров, которые могут продать свои акции. Инвесторов, стремящихся выйти из капитала, не интересуют запросы информации или иная деятельность в отношении компании. Если же инвесторы хотят сохранить свои инвестиции, у них нет стимулов к совершению каких-либо недобросовестных действий в отношении компаний", - указано в письмах, с которым ознакомился "Интерфакс".

По мнению Ассоциации, с учетом возможных мер господдержки особенно важно обеспечить максимальную подотчетность и ответственность менеджмента компаний. "Необходимо снижать барьеры для инвестиций и реализации прав по ним и повышать их информационную прозрачность. Закрытость от инвесторов будет свидетельствовать о том, что компании стремятся скрыть правдивую информацию, в том числе от государства как, вероятно, основного инвестора в период турбулентности", - говорится в письме.