Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию
Фото: пресс-служба Qazaq Air

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании приносят "извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года".

Ранее в субботу Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в РФ в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в РФ.

Qazaq Air Казахстан Россия

Новости по теме

Новости

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих компаний РФ

Производителей микроэлектроники включат в перечень системообразующих компаний РФ

Минцифры заверили в стабильности интернета в РФ после отключения двух операторов от LINX

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Посольству США в РФ передана нота в связи с новыми правилами Meta

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России

"Роскосмос" потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции со своих предприятий

"Роскосмос" потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции со своих предприятий

ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физлицам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });