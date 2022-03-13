Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Фото: пресс-служба Qazaq Air

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании приносят "извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года".

Ранее в субботу Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в РФ в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в РФ.