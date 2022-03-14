Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Минпромторг предложил снова увеличить число пунктов пропуска лесоматериалов на экспорт

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил снова увеличить число пунктов пропуска лесоматериалов на экспорт из России, которое с начала 2022 года сильно сократили.

Ведомство подготовило проект такого постановления правительства, "определяющий и предусматривающий увеличение числа временных пунктов пропуска для экспорта продукции лесопромышленного комплекса", сообщили в пресс-службе министерства.

Документ предусматривает возможность "вывоза через все возможные пункты пропуска с территории РФ в зарубежные страны пиломатериалов, пеллетов и брикетов, которые являются востребованными продуктами в Дании, Бельгии, Великобритании, Италии, Японии, Нидерландах и Финляндии".

Мера будет действовать, как ожидается, до 1 апреля 2023 г.

Решение не коснется продукции, запрет на вывоз которой был определен постановлением правительства №311 и №312 от 9 марта 2022 года.

Проект разработан "в целях оказания поддержки предприятиям, выпускающим экспортноориентированный товар, для поиска наиболее оптимальных транспортных решений при организации доставки готовой продукции зарубежным контрагентом в требуемых объемах и сроках, а также гибкости логистических потоков", отмечается в сообщении пресс-службы.

В начале 2022 годад Россия сократила с 97 до 69 список пунктов пропуска, через которые разрешено вывозить древесину и продукцию ее переработки. Из перечня исключили 11 автомобильных, 7 железнодорожных, 1 смешанный и 17 морских пунктов, но добавили восемь (4 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 морской). Это решение было принято "для осуществления качественного контроля за вывозом лесоматериалов и пресечения перетоков одних товарных групп другими", поясняли ранее в Минпромторге.

Минпромторг Финляндия Дания Бельгия

Новости

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Минфин направил поручение для выплаты купонов по евробондам на $117,2 млн

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям

Цена Brent опустилась ниже $105 за баррель

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });