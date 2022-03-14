Минпромторг предложил снова увеличить число пунктов пропуска лесоматериалов на экспорт

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил снова увеличить число пунктов пропуска лесоматериалов на экспорт из России, которое с начала 2022 года сильно сократили.

Ведомство подготовило проект такого постановления правительства, "определяющий и предусматривающий увеличение числа временных пунктов пропуска для экспорта продукции лесопромышленного комплекса", сообщили в пресс-службе министерства.

Документ предусматривает возможность "вывоза через все возможные пункты пропуска с территории РФ в зарубежные страны пиломатериалов, пеллетов и брикетов, которые являются востребованными продуктами в Дании, Бельгии, Великобритании, Италии, Японии, Нидерландах и Финляндии".

Мера будет действовать, как ожидается, до 1 апреля 2023 г.

Решение не коснется продукции, запрет на вывоз которой был определен постановлением правительства №311 и №312 от 9 марта 2022 года.

Проект разработан "в целях оказания поддержки предприятиям, выпускающим экспортноориентированный товар, для поиска наиболее оптимальных транспортных решений при организации доставки готовой продукции зарубежным контрагентом в требуемых объемах и сроках, а также гибкости логистических потоков", отмечается в сообщении пресс-службы.

В начале 2022 годад Россия сократила с 97 до 69 список пунктов пропуска, через которые разрешено вывозить древесину и продукцию ее переработки. Из перечня исключили 11 автомобильных, 7 железнодорожных, 1 смешанный и 17 морских пунктов, но добавили восемь (4 автомобильных, 3 железнодорожных и 1 морской). Это решение было принято "для осуществления качественного контроля за вывозом лесоматериалов и пресечения перетоков одних товарных групп другими", поясняли ранее в Минпромторге.