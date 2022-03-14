Fitch вновь снизило рейтинги ВСК, "Альянса", "АльфаСтрахования", "Согласия", РНПК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги шести российских страховщиков: "ВСК", "Альянс", "АльфаСтрахование", "Согласие", Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) и СК "Евроинс" вслед за ухудшением рейтингов Российской Федерации.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ), приоритетный необеспеченный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости "ВСК" понижены до "СС" с "B+".

Рейтинги финансовой устойчивости всех остальных компаний из списка также были ухудшены до "CC".

Fitch обычно не дает прогнозы для рейтингов такого уровня, говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России до "C" с "B", а потолок странового рейтинга был ухудшен до "B-".