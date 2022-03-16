Fitch снизило рейтинги 31 российского банка до "СС" вслед за суверенным рейтингом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка до "СС" с "В".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные РДЭ были ухудшены до "С" с "В". При этом все рейтинги были выведены из пересмотра с возможностью дальнейшего снижения, куда они были помещены в начала марта.

Рейтинговые действия последовали за снижением суверенного рейтинга России 9 марта.

В число затронутых банков входят Сбербанк, Газпромбанк, банк "Зенит", "Интеза", "Уралсиб", Россельхозбанк, Альфа-банк, ИНГ Банк (Евразия), Райффайзенбанк, Тойота банк, Хоум кредит энд финанс банк, Росбанк, Тинькофф банк, банк "Левобережный", ОТП банк, СДМ-банк, Локо-банк, Экспобанк, Московский кредитный банк, "Аверс", Чайна констракшн банк, Примсоцбанк, Эйч-Эс-Би-Си банк, Алмазэргиэнбанк, банк "Санкт-Петербург", Азиатско-Тихоокеанский банк, МТС-банк, Бэнк оф Чайна, а также их "дочки".

Кроме того, Fitch снизило и отозвало все рейтинги Челиндбанка, Кредит Европа банка и СЭБ банка по коммерческим причинам.