Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе четвертого раунда росийско-украинских переговоров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 112,5 руб. (-1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 118,48 руб., что на 1,47 рубля ниже уровня закрытия понедельника. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,54 рубля, составив 115,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,7 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,75 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов. Участники торгов продолжают следить за развитием ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине в надежде, что продолжение переговоров между Россией и Украиной после технической паузы все же сможет привести к соглашению о перемирии.

Четвертый раунд переговоров стартовал в понедельник, но после нескольких часов обсуждений их участники решили взять техническую паузу до вторника. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Между тем, Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Все имущество данных лиц, которое находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Цены на нефть продолжают падать во вторник утром после резкого снижения накануне. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК во вторник составляет $101,15 за баррель, что на 5,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,79 за баррель, что на 5,07% ниже итогового значения прошлой сессии.

СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить поставки нефти, добавив оптимизма рынку относительно повышения предложения.

Рынок также анализирует последствия от введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Власти уже приняли решения ввести жесткие ограничения в крупном городе Шэнчжэнь на юго-востоке страны.