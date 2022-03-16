Австрийская OMV сделала приоритетом до 2030 года развитие нефтегазохимии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Австрийская OMV Group представила стратегию до 2030 года, ключевым приоритетом которой было названо развитие нефтегазохимического сегмента бизнеса.

Компания нацелена на увеличение олефиновых и полиолефиновых мощностей. В частности, OMV намерена производить до 40% всех производимых в Европе полиолефинов и расширить бизнес на рынках Северной Америки и Азии. Кроме того, компания готова претендовать на лидерство в области решений для возобновляемых источников энергии и экономики замкнутого цикла.

Среди приоритетных проектов - бельгийский завод по дегидрированию пропана (ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году), ReOil (преобразование б/у и промышленных пластмасс в сырье для производства первичных пластмасс - ИФ), расширение мощностей Borouge в части производства этилена (+1,5 млн метрических тонн) и полиэтилена (+1,4 млн метрических тонн), а также ввод установок крекинга этана и производства полиэтилена на предприятии Baystar (СП с TotalEnergies). Ожидается, что эти проекты приведут к росту реализации мономеров на 35%, полиолефинов - примерно на 30%.

В нефтеперерабатывающем сегменте к 2030 году компания стремится нарастить производство экологически чистых топлив и химического сырья до 1,5 млн тонн в год. Предполагается, что почти половина объемов будет приходиться на экологически чистое авиатопливо.

Также к началу следующего десятилетия OMV вложит более 400 млн евро в развитие зарядной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе. Компания намерена к 2030 году обустроить более 2 тыс. точек зарядки электромобилей на АЗС и около 17 тыс. точек зарядки при офисах.

Прописанные в стратегии цели для бизнес-сегмента "Разведка и добыча" предполагают снижение добычи нефти на 30%, природного газа - на 15%.

"Инвестиции в добычу углеводородов будут продолжаться до 2026 года с упором на разработку газовых проектов, затем они будут значительно сокращены. Доля газа вырастет до более чем 60%. Добыча нефти и газа для использования в энергетике будет полностью остановлена к 2050 году. С 1 апреля 2022 года бизнес по продаже газа и логистике, за исключением OMV Petrom, будет консолидирован для обеспечения синергии", - говорится в пресс-релизе OMV.

Также, в соответствии с курсом на реализацию энергоперехода компания инвестирует около 5 млрд евро в развитие низкоуглеродного бизнеса - в геотермальную энергию, а также улавливание и хранение углерода (CCS) для сокращения выбросов парниковых газов.

Ранее на фоне обострения ситуации на Украине группа OMV сообщила о решении не осуществлять в будущем никаких инвестиций в Россию, а также об отказе от переговоров с "Газпромом" о покупке 24,98-процентной доли в разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения. Кроме того, компания рассматривает возможности выхода из добычного СП с "Газпромом" и Wintershall Dea по разработке Южно-Русского месторождения "Севернефтегазпром", в котором владеет 24,99-процентной долей.