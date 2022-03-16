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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Подразделение VW по выпуску грузовиков инвестирует 2,6 млрд евро в электромобильность

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton SE, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), обновил план инвестиций в исследования и разработку в сфере элетромобильности.

Компания к 2026 году намерена потратить 2,6 млрд евро для ускорения перехода на выпуск коммерческих автомобилей с альтернативными приводами. Ранее планировалось направить на эти цели 1,6 млрд евро к 2025 году.

"В то же время Traton сокращает инвестиции в традиционные двигатели", - говорится в сообщении компании.

Traton заявила, что к 2030 году половина ее большегрузных автомобилей будут иметь нулевой уровень выбросов при условии наличия соответствующих регулирующих механизмов и инфраструктуры.

Котировки акций Traton в ходе торгов в среду растут на 1,3%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года сократилась на 18,3% (до 9,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX потерял 10%.

Volkswagen VW

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