Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Попавший под санкции Дмитрий Конов уйдет с должности председателя правления "СИБУРа"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также выходит из составов совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР", говорится в сообщении нефтегазохимического холдинга.

"Полномочия правления ПАО "СИБУР Холдинг" после проведения всех необходимых корпоративных процедур будут переданы совету директоров ПАО "СИБУР Холдинг" и правлению ООО "СИБУР" - управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг", - также отмечается в сообщении.

"Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса "СИБУРа" как одной из самой динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии", - комментирует компания.

9 марта сообщалось, что ЕС ввел санкции против целой группы предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний. В их числе оказался и Конов.

Дмитрий Конов СИБУР

Новости по теме

Новости

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

LME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

Покупатели в ЕС сократили заявку на транзит газа через Украину на 13%

Wildberries начал внутреннее расследование сбоя в работе сайта и приложений

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"АвтоВАЗ" уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля

"Коммерсантъ" сообщил о подготовке "Интер РАО" к делистингу с "Мосбиржи"

Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях

Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });