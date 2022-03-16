Попавший под санкции Дмитрий Конов уйдет с должности председателя правления "СИБУРа"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также выходит из составов совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР", говорится в сообщении нефтегазохимического холдинга.

"Полномочия правления ПАО "СИБУР Холдинг" после проведения всех необходимых корпоративных процедур будут переданы совету директоров ПАО "СИБУР Холдинг" и правлению ООО "СИБУР" - управляющей организации ПАО "СИБУР Холдинг", - также отмечается в сообщении.

"Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса "СИБУРа" как одной из самой динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии", - комментирует компания.

9 марта сообщалось, что ЕС ввел санкции против целой группы предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний. В их числе оказался и Конов.