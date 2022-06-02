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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

"СИБУР" сообщил о переориентировке почти всех продаж из Европы в Турцию и Азию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" переориентировал свои продажи из Европы в Турцию и Азию, говорится в корпоративной газете его дочерней компании "Нижнекамскнефтехим".

"Не секрет, что антироссийские санкции вынудили компанию в короткие сроки перестроить практически всю работу. На текущий момент "СИБУРу" удалось договориться с поставщиками сырья об изменении контрактных цен, помогла и гибкость в логистике продаж и расширении присутствия на новых рынках, так что в целом компания чувствует себя стабильно", - сообщает издание.

"Ранее СИБУР продавал примерно 60% продукции на внутреннем рынке России, 23% - в Европу, 6% - в Турцию, 7% - в Китай, - напомнила газета. - Теперь объем поставок в Европу практически сведен к нулю, объемы удалось оперативно перераспределить на поставки для рынков Турции, Китая и других азиатских стран".

В компании отмечают, что достаточно большой список специальной химии, добавок и катализаторов запрещен для ввоза в Россию.

"Ограничения приводят к снижению объемов производства, а также сужают наш марочный ассортимент. На данный момент найдены альтернативы, и таким образом закрыты потребности по 95% из числа позиций импортной спецхимии. Продолжаются поиски аналогов из России или дружественных стран", - сообщает "СИБУР".

СИБУР Нижнекамскнефтехим Турция Азия Китай Европак
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