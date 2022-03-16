РЖД зафиксировали резкую переориентацию экспорта с запада на восток

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" наблюдает переориентацию экспорта.

"Уже сейчас фиксируем резкую переориентацию экспортных поставок с западного направления на восток. С начала марта переориентировано 2,3 млн тонн грузов. А всего грузоотправители подали заявки на дополнительный вывоз 15 млн тонн грузов в направлении восточного полигона", - сообщила компания.

По сообщению РЖД, ее глава Олег Белозеров встретился с крупнейшими грузоотправителями на фоне санкционного давления. Основные ограничения грузовых перевозок связаны с перевозками на Украину и через Украину. В отношении отдельных грузоотправителей и собственников вагонов введены ограничения на въезд Финскими железными дорогами. Движение через остальные сухопутные погранпереходы идет в обычном режиме.

"Некоторые грузоотправители приняли решение прекратить поставки в недружественные страны, и задача РЖД сейчас – отсортировать уже погруженные вагоны из составов, следующих на экспорт. Сегодня таких поездов около 80", - сообщает РЖД.

"Чтобы поддержать клиентов в этой ситуации, отменили штрафы и сборы за непредъявление грузов, следующих на Украину и через Украину, организовали бесплатные консультации по техническим условиям перевозок грузов, упростили процедуру заключения договоров на подачу-уборку вагонов", - отмечает холдинг.

РЖД также обращают внимание экспортеров на возможность увеличения перевозок продукции по альтернативным направлениям, где инфраструктура недозагружена. Например, по транспортному коридору "Север-Юг": через погранпереход Самур в Азербайджан и через Азербайджан, либо через порты Каспия.

Ранее сообщалось, что правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД. "Это вынужденная мера, основная цель которой – оперативное реагирование на изменения внешней среды и выстраивание логистики в период нестабильной внешнеполитической и экономической ситуации. РЖД разработан порядок, который позволит более детально и прозрачно принимать решения по перевозкам тех или иных грузов. На лимитирующих направлениях приоритет будет отдаваться перевозкам для внутренних нужд страны, особенно социально значимым товарам и грузам для обеспечения непрерывных производств", - поясняет холдинг.