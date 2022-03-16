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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

США сократили закупки нефти в России в четыре раза на прошлой неделе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты импортировали всего 38 тысяч баррелей российской нефти в сутки в течение недели, завершившейся 11 марта, свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США.

По сравнению с предыдущей неделей импорт упал почти в четыре раза, тогда он составлял 148 тыс. баррелей в сутки.

С середины октября прошлого года было семь недель, когда США вообще не закупали российскую нефть, в том числе три недели подряд с 1 по 21 января.

В начале марта администрация президента США Джо Байдена объявила о запрете импорта нефти из России.

Крупнейшим поставщиком нефти в США с огромным отрывом остается Канада (почти 3,4 млн б/с), на втором месте - Мексика (645 тыс. б/с), опередившая Саудовскую Аравию (562 тыс. б/с). Более 200 тыс. б/с страна покупала у Колумбии и Эквадора, свыше 100 тыс. б/с - у Ирака и Бразилии, 54 тыс. б/с - у Тринидада и Тобаго.

США

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