Цены евробондов РФ в среду прибавили 9-98%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций, умеренно подраставшие в течение последних трех-четырех торговых дней, в среду ускорили восстановительный рост на фоне как готовности России исполнять все свои долговые обязательства (Минфин РФ направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам), так и сформировавшихся у инвесторов ожиданий позитивных результатов от переговорного процесса между представителями РФ и и Украины.

Ценовой рост отечественных евробондов составил за день 9-98%, что привело к снижению доходности "длинных" выпусков на 1-5 процентных пунктов - до 18-45% годовых, что на 12-23 процентных пункта ниже уровней середины прошлой недели.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали 16 марта ярко выраженной динамики в ожидании участниками рынка объявления итогов мартовского заседания ФРС США, что в результате привело к существенному сужению суверенных спредов. Федеральная резервная система повысит процентную ставку по итогам мартовского заседания, которое завершится в среду, уверены аналитики, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках. Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов, однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки лишь на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 28,4%, до 32,54% от номинала (их доходность снизилась на 4,9 процентного пункта - до 18,88% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 30,5%, до 32,63% от номинала (их доходность снизилась на 5 процентных пунктов - до 18,4% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 2,2%, подорожав до 11,75% от номинала (их доходность снизилась на 1 процентный пункт, до 44,45% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 9,4%, до 11,63% от номинала (доходность снизилась на 4,3 процентного пункта - до 79,24% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 98%, до 22,78% от номинала (их доходность снизилась на 23,2 процентного пункта и составила 41,16% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 39%, до 39,32% от номинала (их доходность снизилась на 34,3 процентного пункта - до 82,74% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 30,8%, составив 34,31% от номинала (их доходность снизилась на 111 процентных пунктов - до 143,95% годовых).

Как отмечают эксперты, котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на середину прошлой недели, после чего наметилась определенная стабилизация, а затем и умеренное восстановление котировок. Позитивную роль в формировании отскока сыграл очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что рано или поздно сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский, в начале недели сообщил, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно, без выходных, в формате видео-конференц-связи. "Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных Путиным задач, для мирного будущего России". "Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим, как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский в среду. "Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.

Ряд формулировок договоренностей с Украиной, касающихся нейтрального статуса и гарантий безопасности, близок к согласованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нейтральный статус (Украины) сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности. Это ровно то, о чем президент Путин говорил в феврале на одной из своих пресс-конференций: любые возможные варианты, любые общеприемлемые гарантии безопасности для Украины и для всех стран, включая Россию, за исключением расширения НАТО", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК. "Сейчас именно это обсуждается на переговорах, там есть абсолютно конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - добавил он.

Кроме того, участники рынка позитивно воспринимают заявления и действия российских властей относительно добросовестного исполнения всех своих долговых обязательств, по крайней мере в той части, которую они могут контролировать - Минфин РФ направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам. "Минфин России информирует, что 14 марта 2022 года направлено платежное поручение банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года", - говорилось в сообщении ведомства.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов в начале недели заявил, что "на этой неделе у нас предусматривается погашение очередного купона по еврооблигациям. В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено".

Вместе с тем Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

Данный факт трактуется в России как объявление Соединенными Штатами и Евросоюзом дефолта по своим обязательствам перед Россией. "Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов... По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены", - сказал в среду президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС, говоря о санкционной политике Запада по отношению к России.