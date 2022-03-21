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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 марта

Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Германия достигла договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который в будущем позволит ей отказаться от российских энергоносителей. Об этом, как сообщает The Guardian, объявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек после переговоров в Дохе.

По его словам, стороны "твердо договорились" о долгосрочном энергетическом партнерстве. Подробностей достигнутого соглашения Хабек не привел.

По данным The Guardian, помимо Катара, Германия ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США. Хабек подчеркнул, что в будущем Европе необходимо развивать диверсификацию поставщиков.

Издание отмечает, что контракт - это долгосрочное решение, которое не может остановить поток европейских денег в российскую казну прямо сейчас.

Германия Катар Россия Роберт Хабек
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