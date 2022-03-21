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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Подразделение Volkswagen в Китае займется добычей сырья для выпуска аккумуляторов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU -Китайское подразделение германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) - Volkswagen Group China - подписало соглашения с двумя компаниями в КНР о создании совместных предприятий по добыче металлов, используемых в производстве аккумуляторов для электромобилей.

Совместные предприятия с Huayou Cobalt и Tsingshan Group займутся производством никеля и кобальта, заявил VW. СП будут зарегистрированы в Китае и Индонезии.

Новые проекты позволят автопроизводителю оптимизировать затраты и обеспечить себе устойчивые цепочки поставок сырья для выпуска электромобильных аккумуляторов. В компании рассчитывают, что принимаемые меры позволят сократить расходы при их производстве на 30-50%.

За последние 12 месяцев капитализация VW снизилась на 22%.

Volkswagen Германия Китай Huayou Cobalt Tsingshan Group
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