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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%

Промышленное производство в Белоруссии за январь-февраль выросло на 19%
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - За январь-февраль 2022 года объем промышленного производства в Белоруссии вырос на 19%, несмотря на санкции все предприятия сохраняют положительную динамику, заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

"По итогам двух месяцев мы сработали с темпом роста 119%", - отметил министр в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье. По его словам, эта динамика сохраняется.

Объем производства тракторов за первые два месяца года вырос на 8%, карьерных самосвалов - на 50%, комбайнов - на 27%, телевизоров на 5-6%.

По всей номенклатуре выпускаемой Минпромом продукции есть хорошая положительная динамика, несмотря на санкции, сказал министр.

"Ни одно предприятие не остановилось, все предприятия работают в штатном режиме, и на всех предприятиях положительная динамика", - подчеркнул Пархомчик.

"Санкции нас стимулируют в большей степени, чем мешают работать. Любые санкции - это возможности, которые открываются перед нашими предприятиями. Находим других производителей комплектующих, где-то происходит импортозамещение. На смену европейским приходят собственные производители. Мы справляемся с той ситуацией, которая происходит на рынке", - подытожил глава Минпрома Белоруссии.

ЕС 2 марта 2022 года утвердил дополнительный пакет санкций, направленных против различных секторов белорусской экономики, включая деревообрабатывающую, цементную и металлургическую промышленность. Кроме того, усилены санкции в отношении ранее ограниченного экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.

Белоруссия Петр Пархомчик
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