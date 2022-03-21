ЦБ РФ сообщил о сокращении средств физлиц в банках на 1,2 трлн рублей в феврале

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Средства физлиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 трлн рублей (3,5%), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Главным образом сокращение объема средств розничных клиентов произошло в последнюю неделю февраля, отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о проведении "специальной военной операции" на Донбассе. За этим последовали западные санкции в отношении ряда российских банков.

"Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность", - отмечает Банк России.

Восстановить приток средств на срочные рублевые вклады и стабилизировать спрос населения на наличность, как отмечает регулятор, позволило повышение ключевой ставки ЦБ 28 февраля (с 9,5% до 20%).

Отток средств населения был полностью покрыт инструментами Банка России по предоставлению ликвидности (на пике в начале марта задолженность по операциям рефинансирования достигала 10 трлн руб.), однако затем банки погасили больший объем привлеченных от ЦБ средств и к середине марта спрос банков на рефинансирование начал снижаться, подчеркивает ЦБ.

Регулятор не стал раскрывать финансовые результаты банков за февраль.

ЦБ каждый месяц публикует данные по динамике кредитования, фондирования, капитала и прибыли банков. В февральском отчете статистика по прибыли и капиталу отсутствует.

ЦБ ранее сообщал, что временно сократит объем раскрытия отчетности, публикуемой банками на своих сайтах, а также на своем сайте как регулятора для ограничения санкционных рисков.

Банки не должны начиная с отчетности за февраль 2022 года публиковать бухгалтерскую отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней.

При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять данную отчетность в Банк России, что позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.

По данным ЦБ РФ, российские банки в феврале продолжили наращивать кредитование в корпоративном и розничном сегментах, что может быть связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов.

В целом за февраль корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 трлн рублей (+2,4%), большей частью в конце месяца. Розничный кредитный портфель увеличился на 1,7%.

По предварительным данным, прирост ипотечного кредитования ускорился по сравнению с январем (до 2,2%, в январе +1,1%), что в том числе может быть связано со стремлением населения использовать накопления для покупки недвижимости на фоне возросших инфляционных ожиданий и роста ставок.

Произошел заметный рост выдач в рамках госпрограмм (до 128 млрд с 95 млрд рублей).

Потребительские кредиты, по предварительным данным, также росли более активно по сравнению с прошлым месяцем (+1,1% с корректировкой на продажи и списания, в январе +0,7%), что, скорее всего, обусловлено возросшим потребительским спросом на импортные товары (в том числе на бытовую технику, автомобили) на фоне ожиданий снижения доступности этих товаров из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля.