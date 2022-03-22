Доллар опустился до 103,5 руб., евро вырос до 116 руб. на старте торгов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного понизился, евро, напротив, подрос на Московской бирж" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об антироссийских санкциях и российско-украинских переговорах.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,5 руб. (-50 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 116 руб. (+1,36 рубля к уровню закрытия понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33,7 копейки, составив 109,13 рубля.

Доллар оказался на 1,2 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,4 рубля выше официального курса.