"Мосбиржа" запретила короткие продажи наиболее ликвидных акций и еврооблигаций Минфина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосбиржа решением НКЦ запретила короткие продажи по наиболее ликвидным акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта, говорится в сообщении ЦБ.

Короткие продажи запрещены по более чем 30 акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ.

Как сообщалось, 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля. С 10:00 до 11:00 они проходили в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме, короткие продажи были запрещены.

Банк России объявил в пятницу, 18 марта, что сам в случае необходимости выступит покупателем.

Участники рынка полагают, что торги на рынке акций также могут возобновиться уже на этой неделе.