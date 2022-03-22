Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

"Мосбиржа" запретила короткие продажи наиболее ликвидных акций и еврооблигаций Минфина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосбиржа решением НКЦ запретила короткие продажи по наиболее ликвидным акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта, говорится в сообщении ЦБ.

Короткие продажи запрещены по более чем 30 акциям и девяти выпускам еврооблигаций Минфина РФ.

ЭкономикаЦены ОФЗ в начале основных торгов на "Мосбирже" продемонстрировали ростЧитать подробнее

Как сообщалось, 21 марта возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ, они стояли на паузе с 28 февраля. С 10:00 до 11:00 они проходили в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 МСК в обычном режиме, короткие продажи были запрещены.

Банк России объявил в пятницу, 18 марта, что сам в случае необходимости выступит покупателем.

Участники рынка полагают, что торги на рынке акций также могут возобновиться уже на этой неделе.

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

ЦБ начал подключать все банки к "антиотмывочной" платформе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });