Совет ЕЭК одобрил квоты для беспошлинного ввоза электромобилей для всех стран, кроме РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил квоты на беспошлинный ввоз электромобилей для Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В отношении РФ квоты не установлены, следует из материалов на сайте комиссии.

В отношении Армении квота на 2022 год составляет 7 тыс. автомобилей, на 2023 год - 8 тыс., для Белоруссии - 10 тыс. и 15 тыс. соответственно, для Казахстана также 10 тыс. и 15 тыс., для Киргизии - 5 тыс. и 10 тыс., говорится в тексте решения совета ЕЭК.

Перепродать автомобили, ввезенные в рамках квоты, можно будет только гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

"Не допускается передача прав владения, пользования, распоряжения моторными транспортными средствами с электрическими двигателями лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации", - говорится в одобренном советом ЕЭК изменении в решение от декабря 2017 года "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

Такое ограничение будет действовать в течение трех лет после ввоза электромобиля в ЕАЭС либо до момента уплаты пошлины.

Решение совета ЕЭК об установлении тарифной льготы на ввоз электромобилей для всех членов ЕАЭС, кроме РФ, выглядит компромиссным. В течение прошлого года вопрос о продлении нулевой импортной пошлины на машины с электрическим двигателем не раз выносился на обсуждение ЕЭК, однако РФ заняла принципиальную позицию относительно нецелесообразности дальнейшего действия нулевой ставки (решение об обнулении пошлины было принято в марте 2020 года и действовало до конца 2021 года).

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце прошлого года объяснял это необходимостью защиты внутреннего рынка и стимулирования производства электромобилей внутри союза. "У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим собственных доступных автомобилей, он будет сохраняться штучным. Но для того чтобы мы развивали себя, мы должны мотивировать производителей. Потому защитные механизмы должны существовать, иначе просто не будет стимула для производства внутри страны", - заявлял он.