Основным акционеров "Полюса" вместо джерсийской PGIL стала кипрская Wandle

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Основным акционером золотодобывающего "Полюса" вместо зарегистрированной на о. Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL) стала кипрская компания Wandle Holdings, говорится в сообщении "Полюса".

Принадлежащий PGIL пакет из 76,34% голосующих акций "Полюса" перешел к Wandle. Эта компания до этого упоминалась как владелец 100% акций PGIL. Через эти структуры контролирующей долей в "Полюсе" владеет Саид Керимов.

Менеджмент "Полюса" владеет 1,36%, казначейский пакет - 0,5%. Free float компании около 21,8%.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.