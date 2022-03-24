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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Эффективная доля владения АФК "Система" в МТС опустилась ниже 50%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Эффективная доля холдинга АФК "Система" Владимира Евтушенкова в ПАО "МТС" опустилась ниже контрольной.

До сих пор доля ПАО АФК "Система" в МТС составляла 50,54%. В четверг телеком-оператор сообщил, что теперь эффективная доля "Системы" – 49,94%. Одновременно CEO МТС Вячеслав Николаев нарастил пакет до 1,022%, получив акции от "дочки" компании – ООО "Бастион".

"Николаев получил 19 млн 983 тыс. 816 обыкновенных акций компании в дополнение к своей доле акций "МТС", полученной ранее в рамках долгосрочных программ мотивации", - говорится в пресс-релизе оператора.

Сделка состоялась 24 марта, ее параметры в пресс-службе МТС не комментируют.

"Этот шаг соответствует лучшим общепринятым практикам, когда топ-менеджеры владеют значительными долями в капиталах компаний. Это гармонизирует интересы руководителя и компании, стимулирует создание акционерной стоимости, придает значительно больший вес полномочиям топ-менеджеров в процессе принятия решений и способствует более сбалансированному корпоративному управлению", - говорится в релизе МТС.

В сообщении компании также указано, что после передачи акций Николаеву общая доля АФК и ее дочерних компаний в капитале МТС не изменилась и осталась на уровне 42,085%, "так как АФК "Система" и ее дочерние компании не являются сторонами данной сделки".

АФК Система МТС
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