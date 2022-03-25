Байден и лидеры стран ЕС обсудили тему снижения зависимости от российских энергоносителей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидеры США и стран ЕС обсудили сотрудничество по вопросам уменьшения зависимости от российского топлива, перехода на "зеленую" энергию, говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Евросоюза, опубликованном в ночь на пятницу.

"Лидеры обсудили сотрудничество ЕС и США по уменьшению зависимости от российских ископаемых видов топлива, ускорению перехода на чистую энергию, а также необходимости реагировать на меняющиеся нужды продовольственной безопасности по всему миру", - следует из заявления.

Также отмечается, что лидеры согласились работать над "устойчивостью демократий" на Украине, в Молдавии, а также во всем регионе Восточного партнерства.

Президент США Джо Байден посетил Европу в четверг, где встретился с главами стран НАТО, ЕС, а также с лидерами G7.

Также, как отмечается в заявлении, Байден и лидеры стран-членов ЕС "рассмотрели текущие инициативы, нацеленные на нанесение вреда экономике России и Белорусcии. Кроме того, они обсуди ли готовность принимать дополнительные меры и пресекать попытки обойти санкции".