Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Новость о партнерстве с Райаном Коэном вызвала взлет котировок Bed Bath & Beyond

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть товаров для дома Bed Bath & Beyond сообщила, что подписала партнерское соглашение с предпринимателем и инвестором Райаном Коэном и его компанией RC Ventures, после чего ее акции подорожали на 10%.

RC Ventures принадлежат примерно 9,8% акций Bed Bath & Beyond.

В рамках партнерства три представителя RC Ventures войдут в совет директоров ритейлера, после чего численность совета временно увеличится до 14 человек. Новые выборы в совет пройдут на годовом собрании акционеров.

Двое из них войдут в специальный комитет, который займется рассмотрением альтернатив для бренда Buybuy Baby, под которым в США и Канаде работают свыше 100 магазинов с товарами для детей младшего возраста. Ранее Коэн говорил о том, что этот бренд может быть продан.

Котировки акций Bed Bath & Beyond в ходе предварительной сессии в пятницу выросли на 10,5%. Капитализация компании с начала текущего года взлетела примерно на 52%, до $2,12 млрд.

Bed Bath & Beyond RC Ventures США Райан Коэн Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Курс биткойна поднялся до $45 тыс. впервые с января

Avito продолжит работать в РФ как самостоятельный бизнес

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Дума рассмотрит законопроект о праве ЦБ ограничивать выезд банкиров из РФ

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Правительство РФ на полгода заморозит кредитные рейтинги банков

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });