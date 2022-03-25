Новость о партнерстве с Райаном Коэном вызвала взлет котировок Bed Bath & Beyond

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть товаров для дома Bed Bath & Beyond сообщила, что подписала партнерское соглашение с предпринимателем и инвестором Райаном Коэном и его компанией RC Ventures, после чего ее акции подорожали на 10%.

RC Ventures принадлежат примерно 9,8% акций Bed Bath & Beyond.

В рамках партнерства три представителя RC Ventures войдут в совет директоров ритейлера, после чего численность совета временно увеличится до 14 человек. Новые выборы в совет пройдут на годовом собрании акционеров.

Двое из них войдут в специальный комитет, который займется рассмотрением альтернатив для бренда Buybuy Baby, под которым в США и Канаде работают свыше 100 магазинов с товарами для детей младшего возраста. Ранее Коэн говорил о том, что этот бренд может быть продан.

Котировки акций Bed Bath & Beyond в ходе предварительной сессии в пятницу выросли на 10,5%. Капитализация компании с начала текущего года взлетела примерно на 52%, до $2,12 млрд.