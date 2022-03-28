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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

MDMG приостановила выплату дивидендов, не исключив выплаты до конца 2022 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") объявила о приостановке выплаты дивидендов, однако группа не исключает возобновление выплат до конца 2022 года, следует из ее финансового отчета.

"В настоящее время мы сфокусированы на обеспечении достаточного уровня ликвидности. С этой целью приостановлены инвестиции в новые проекты, в том числе выплата дивидендов до прояснения ситуации. Отмечу, что мы внимательно отслеживаем ситуацию и не исключаем выплату дивидендов до конца года", - сообщил гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер, слова которого приведены в пресс-релизе.

MDMG по итогам 2021 года нарастила EBITDA на 37,7% - до 8,28 млрд рублей, говорится в финансовом отчете группы.

Рентабельность EBITDA повысилась на 1,4 п.п. - до 32,8%.

Чистая прибыль MDMG по итогам года составила 6,1 млрд рублей, увеличившись на 41,8%.

Как сообщалось ранее, выручка группы в 2021 году выросла на 31,8% - до 25,2 млрд рублей. CAPEX снизился 2,9% и составил 3,8 млрд рублей; чистый долг составил 1,9 млрд рублей.

MDMG зарегистрирована в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, с ноября 2020 года ГДР компании также торгуются на Мосбирже.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.

В течение 2021 года MDMG дважды выплачивала дивиденды: финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию (всего 1,43 млрд рублей), дивиденды за I полугодие 2021 года - 18 рублей на акцию (1,35 млрд рублей).

По итогам I полугодия 2020 года MDMG выплатила промежуточные дивиденды в 9,8 рубля на акцию (всего 736,2 млн рублей).

Дивиденды за 2019 год составили 18,5 рубля на бумагу, совокупно 1,39 млрд рублей.

Курцер также подчеркнул, что компания работает в "штатном режиме" и в данный момент не испытывает проблем с поставкой медикаментов в текущей геополитической и экономической ситуации.

MD Medical Group Investments Plc Мать и дитя
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