Suzuki сменила гендиректора российского представительства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Suzuki сменил гендиректора своего представительства в РФ, Белоруссии и Казахстане (ООО "Сузуки Мотор Рус"), сообщила компания.

Юту Такахаси, возглавлявшего компанию с 2018 г., сменил Казуаки Мимото, имеющий 27-летний стаж работы в автоиндустрии.

"Нынешние трудности рассматриваются как временные. Передо мной стоит задача сохранить и приумножить результаты работы прошлых лет и оказать поддержку и высокий сервис обслуживания клиентам Suzuki", - цитирует Мимото пресс-служба Suzuki в РФ.

В сообщении отмечается, что за годы работы Такахаси представительство бренда Suzuki нарастило продажи с 6 тыс. автомобилей в 2018 г. до 9,2 тыс. по итогам 2021 г. Компания положительно оценивает такой результат, учитывая, в том числе, пандемию COVID-19.

Основным курсом работы и общей стратегией российского подразделения Suzuki на ближайшие годы станет повышение лояльности клиентов через улучшение качества клиентских сервисов и рост продаж, отмечает компания.