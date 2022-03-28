Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Suzuki сменила гендиректора российского представительства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Suzuki сменил гендиректора своего представительства в РФ, Белоруссии и Казахстане (ООО "Сузуки Мотор Рус"), сообщила компания.

Юту Такахаси, возглавлявшего компанию с 2018 г., сменил Казуаки Мимото, имеющий 27-летний стаж работы в автоиндустрии.

В миреЯпония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицоЧитать подробнее

"Нынешние трудности рассматриваются как временные. Передо мной стоит задача сохранить и приумножить результаты работы прошлых лет и оказать поддержку и высокий сервис обслуживания клиентам Suzuki", - цитирует Мимото пресс-служба Suzuki в РФ.

В сообщении отмечается, что за годы работы Такахаси представительство бренда Suzuki нарастило продажи с 6 тыс. автомобилей в 2018 г. до 9,2 тыс. по итогам 2021 г. Компания положительно оценивает такой результат, учитывая, в том числе, пандемию COVID-19.

Основным курсом работы и общей стратегией российского подразделения Suzuki на ближайшие годы станет повышение лояльности клиентов через улучшение качества клиентских сервисов и рост продаж, отмечает компания.

Suzuki Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская "дочка" Nissan в 2021 году вышла в прибыль впервые за 9 лет

Решетников сообщил о существенном снижении импорта в РФ в последние недели

НРД получил от "Роснано" средства для выплаты 13-го купона по облигациям без госгарантии

Эксперты сообщили о стабильной ситуации на авторынке после спада ажиотажа

Heineken решил уйти из России

Heineken решил уйти из России

Путину 31 марта доложат о мерах по переводу оплаты поставок газа на рубли

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Рубль растет к доллару и евро утром в ожидании новостей о переговорах РФ и Украины

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель

Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });